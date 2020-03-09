نجاة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم

قالت وسائل إعلام إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك نجا، اليوم الاثنين، من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وأضاف التلفزيون، أن حمدوك نُقل إلى مكان آمن.

إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي السوداني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "رئيس الوزراء بصحة جيدة بعد محاولة اغتياله بمنطقة كوبر القريبة من العاصمة الخرطوم"، مؤكدا أن مجلس الوزراء سيصدر بيانا بعد قليل.

هذا ونقلت قناة "سكاي نيوز"، عن مراسلها قوله إن "المعلومات تشير إلى أن عبوة ناسفة استخدمت في تفجير السيارة"، مؤكدا أنه لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار".

كما نقلت القناة عن شهود عيان، إن "الانفجار وقع شرق كبري كوبرى شمال شرق الخرطوم واستهدف سياراتين كانت إحداهما تقل رئيس مجلس الوزراء السوداني مما أدى لإصابة شخص بجروح طفيفة.

من جانبها، أكدت زوجة رئيس الوزراء السوداني أنه لم يصب بأذى في محاولة الاغتيال.