جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيًا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين، ثمانية عشر مواطنا فلسطينيا من مناطق مختلفة في الضفة الغربية المحتلة.

نقلًا عن البيان

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