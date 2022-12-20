 مستوطنون يقتحمون الاقصى وفرض قيود على المصلين لليوم الثالث

لليوم الثالث على التوالي، تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الى الأقصى فيما تسمح للمستوطنين بتنفيذ اقتحامات له خلال فترتي الاقتحامات "الصباحية وبعد الظهر