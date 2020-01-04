بدء تشييع سليماني والمهندس في بغداد

بدأت في العاصمة العراقية، السبت، مراسم تشييع القيادي البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس، اللذين قتلا في قصف أميركي قرب مطار بغداد فجر الجمعة، حسبما أفاد مراسل "سكاي نيوز عربية".



وأظهرت لقطات مباشرة توافد آلاف العراقيين إلى وسط بغداد، لتشييع قائد فليق القدس في الحرس الثوري الإيراني ونائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي العراقية الموالية لطهران.



ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع" أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع التشييع في منطقة الجادرية وسط بغداد.



وكانت ميليشيات الحشد الشعبي أصدرت بيانا في وقت سابق، قالت فيها إن العراق يشهد السبت الساعة العاشرة صباحا المراسم الرسمية لتشييع جثامين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ومرافقيهما الذين قتلوا في الهجوم.



وأضاف البيان أن "التشييع الرسمي سيليه التشييع الشعبي من بوابة المنطقة الخضراء باتجاه الجادرية الساعة الحادية عشر صباحا".