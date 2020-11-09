بوتين يجري تعديلات وزارية في الحكومة الروسية

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض التعديلات الوزارية في الحكومة، وفقا لما أعلنه الكرملين اليوم، ومن الوزارات التي طالتها التعديلات وزارتي النقل والموارد الطبيعية.ووفقا للخدمة الصحفية للكرملين فقد أقال الرئيس الروسي دميتري كوبيلكين من منصب وزير الموارد الطبيعية، كذلك تمت إقالة يفغيني ديتريش من منصب وزير النقل.

يتبع..