اندلاع حريق في مصفاة للنفط بروسيا

اندلع حريق بمصفاة "أوفا نفتيخيم" للنفط في جمهورية بشكيريا الروسية، وانتشر على مساحة 1600 متر مربع، فيما انحصرت الأضرار في الماديات، وقال فرع وزارة الطوارئ في المنطقة، إن الحريق شب فجر اليوم في براميل تحوي سوائل سريعة الاشتعال سعة الواحد منها 200 لتر.

وأكد المصدر أن 75 شخصا شاركوا في إطفاء الحريق، تزامنا مع توجه قطار لإطفاء الحرائق إلى المنطقة.