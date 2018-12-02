8 قتلى إثر حريق شب بأحد المباني السكنية جنوب غرب الصين

لقي ثمانية أشخاص مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون في حريق اندلع بأحد المباني السكنية في وقت مبكر اليوم، في مقاطعة يوننان بجنوب غرب الصين، حسب ما ذكرت السلطات المحلية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، نقلا عن السلطات، أن "الحريق نشب في مبنى سكني للسكان الريفيين في حي شيشان في كونمينغ، حاضرة مقاطعة يوننان".

نقلًا عن البيان