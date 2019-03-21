إصابة 3 من أفراد الشرطة الهندية إثر انفجار قنبلة في كشمير

أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة الهندية إثر انفجار قنبلة في مقاطعة "سوبور" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان.

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الخميس عن الشرطة قولها ان مجموعة من المسلحين قاموا بإلقاء قنبلة على تجمع لقوات الأمن في المقاطعة، مشيرة إلى أنه تم تطويق المنطقة عقب وقوع الهجوم وبدأت عمليات تعقب منفذيه.