خامنئي أمر بالإعلان عن نتائج التحقيقات بحادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بشفافية وصدق

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الأعلى علي خامنئي أمر المسؤولين بالإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق بعد إطلاعه صباح الجمعة على نتائج تحقيقات الأركان بخصوص الطائرة المنكوبة.

وقالت وكالة "فارس" نقلا عن مصادر مطلعة: "المرشد الأعلى اطلع أمس على نتائج تحقيقات الاركان المسلحة حول الطائرة الأوكرانية المنكوبة وأمر بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي الذي التأم أمس وقرر الإعلان صباح اليوم عن إسقاط الطائرة بشكل غير متعمد".



وتابعت الوكالة: "المرشد علي خامنئي أمر المسؤولين الإيرانيين الإعلان عن نتائج التحقيقات بشفافية وصدق .. وأنه تم اطلاع المرشد على نتائج التحقيقات منذ صباح أمس الجمعة.



وأضافت الوكالة أن الخطأ الإنساني غير المتعمد في إسقاط الطائرة ثبت صباح أمس الجمعة وبعد مرور أقل من 48 ساعة على الحادثة.



وأعلن التلفزيون الإيراني، نقلا عن مصدر عسكر، صباح اليوم السبت، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران يوم الأربعاء الماضي "عن غير قصد"، وذلك نتيجة "خطأ بشري"، منوها بأن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد اقترابها من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، الأمر الذي أدى إلى استهدافها.