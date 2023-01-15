الجيش اليمني يتصدى لمحاولات تسلل حوثية بمدينة تعز

أعلن الجيش اليمني أن قواته تصدت لمحاولات تسلل حوثية باتجاه الجبهتين الشرقية والغربية لمدينة تعز.

وذكرت قناة الفضائية اليمنية أن قوات الجيش كبدت مليشيات الحوثي خسائر ضخمة في العتاد والأرواح أثناء تصديها لمحاولات التسلل.

وأكد الجيش أن مليشيات الحوثي تحاول دائما التسلل لكسب مواقع جديدة في مدينة تعز، لكنه دائما ما يتصدى لها، نافيا ما أشيع عن سيطرة الحوثي على مواقع جديدة في المدينة.