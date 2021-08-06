الجيش الإسرائيلي يؤكد أن صافرات الإنذار بسبب صواريخ تنطلق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان
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الجيش الإسرائيلي يؤكد أن صافرات الإنذار بسبب صواريخ تنطلق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يؤكد أن صافرات الإنذار بسبب صواريخ تنطلق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان

قوات الاحتلال الاسرائيلي
دمشق - العرب اليوم

قال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار دوت في مرتفعات الجولان.وخلال سنوات الحرب الأهلية في سوريا مثلت الهضبة المحتلة معضلة أمنية لإسرائيل التي سعت للحيلولة دون سيطرة إيران ومليشيا حزب الله على موطئ قدم بها.ومنح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اعترافا أمريكيا رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019، في تحول كبير عن سياسة اتبعتها الولايات المتحدة لسنوات. واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.

 

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الجيش الإسرائيلي يؤكد أن صافرات الإنذار بسبب صواريخ تنطلق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان الجيش الإسرائيلي يؤكد أن صافرات الإنذار بسبب صواريخ تنطلق في شمال إسرائيل وهضبة الجولان



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