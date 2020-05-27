مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش على نقطة عسكرية في قرية جنوبي بغداد
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مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش على نقطة عسكرية في قرية جنوبي بغداد

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العرب اليوم - مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش على نقطة عسكرية في قرية جنوبي بغداد

تنظيم داعش
بغداد - العرب اليوم

مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش على نقطة عسكرية في قرية جنوبي بغداد

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مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش على نقطة عسكرية في قرية جنوبي بغداد مقتل جندي عراقي وإصابة آخر في هجوم لداعش على نقطة عسكرية في قرية جنوبي بغداد



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