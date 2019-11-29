نفى الجيش الفرنسي، اليوم الجمعة، ادعاء تنظيم داعش بمسؤوليته عن تحطم مروحيتين تابعتين للجيش الفرنسي في مالي يوم الثلاثاء الماضي.



وقال رئيس أركان الجيش الفرنسي، فرانسوا ليكوينتر، في إذاعة RFI الفرنسية يوم الجمعة إن "المروحيتين التابعتين للجيش الفرنسي اللتين سقطتا في مالي يوم الثلاثاء لم تتعرض للنيران من قبل عناصر داعش".



وقال ليكوينتر أيضا إن "فرنسا ليست لديها نية للانسحاب من مالي، لكنها تحتاج إلى مزيد من الدعم من حلفائها".



وكان تنظيم "داعش" في غرب إفريقيا أعلن أمس الخميس عبر مواقعه، أنه وراء تحطم طائرتي هليكوبتر فرنسيتين في مالي، ما أسفر عن مقتل 13 جنديا فرنسيا هذا الأسبوع.



وقالت الجماعة التابعة لـ"داعش" والتي تطلق على نفسها اسم "ولاية غرب إفريقيا" إن طائرتي الهليكوبتر "اصطدمتا بعد أن انسحبت إحداهما بسبب إطلاق أفراد الجماعة النار عليها".