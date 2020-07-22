روسيا تسجل 5862 إصابة و165 وفاة جديدة بكورونا

سجلت روسيا اليوم الأربعاء 5862 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة لتبقى الحصيلة اليومية دون 6 آلاف لليوم الثالث على التوالي، فيما بلغ عدد الوفيات اليومية 165 حالة.