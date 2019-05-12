الاحتلال الإسرائيلي يعزل القرى الفلسطينية ببوابات اسمنتية وحديدية

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاحد على تركيب بوابة حديدية جديدة، على مدخل بلدة دير استيا شمال محافظة سلفيت في الضفة الغربية المحتلة وفقا لماذكره رئيس بلدية سلفيت سعيد زيدان.

وقال زيدان في بيان إن البوابة تم تركيبها من جهة طلوع صيدا، وبهذا يكتمل إغلاق الطرق الفرعية الموصلة للشارع الالتفافي.

واوضح ان طرق حبلة الشيد مغلقة ببوابة حديدية، والمصرارة بمكعبات إسمنتية، والواد الشامي بحاجز حديدي ومكعبات باطون منذ سنوات، بزعم دواعٍ أمنية للاحتلال".

ويعمد الاحتلال في أغلب قرى وبلدات الضفة الغربية الواقعة في منطقة "ج" على وضع بوابات إسمنتية يديرها ويتحكم بها جنود الاحتلال، حيث تعمل هذه البوابات على تحويل القرى والبلدات إلى سجن كبير يديره جيش الاحتلال.