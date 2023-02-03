الشرطة الباكستانية تقضي على ثلاثة إرهابيين

قضت الشرطة الباكستانية على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال اشتباكات وقعت في مدينة "تشارسدا" المجاورة لمدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غربي باكستان.

وأوضح مسؤول أمني اليوم أن مجموعة من المسلحين شنت هجوماً على نقطة للشرطة في وقت متأخر من الليلة الماضية، ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن نجاح الشرطة في القضاء على ثلاثة من المسلحين الذين شاركوا في الهجوم.