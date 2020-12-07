الجيش المالي يعلن تدمير 6 أهداف إرهابية على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو

أعلنت القوات المسلحة المالية تدمير 6 أهداف إرهابية في "بولكيسي" الواقعة على الحدود مع النيجر وبوركينافاسو واضافت القوات المسلحة المالية - في بيان، أنها صدت هجوما نُفذ من قبل إرهابيين.. لافتة إلى أن القوات ألحقت خسائر مادية وبشرية بالإرهابيين.