أفادت مصادرنا، بورود أنباء عن هروب عدد من عناصر تنظيم "داعش"، من سجن تسيطر عليه "قوات سوريا الديمقراطية" في الحسكة، وذلك بعد يوم على تفجيرين وقعا أمام بوابات السجن. وقالت: "أنباء عن هروب عدد من إرهابيي "داعش" من سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا "قسد" في الحسكة"وأن "سيارتين مفخختين انفجرتا على التوالي عند بوابات سجن الثانوية الصناعية في الحسكة، تلى ذلك سماع إطلاق نار كثيف داخل السجن ومحاولات هروب لـ"إرهابيي" التنظيم التكفيري" وأضافت إن "الطيران الحربي التابع للاحتلال الأمريكي حلق بكثافة في أجواء الحسكة وعلى ارتفاعات منخفضة فوق السجن وتم إطلاق قنابل مضيئة".