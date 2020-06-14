الهند تسجل 11929 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الهند اليوم تسجيل 11929 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، في أكبر حصيلة إصابات يومية تسجلها نيودلهي.وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 320 ألف و 922 حالة.وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 311 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 9195 حالة.