مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 جراء قصف أوكراني

أفاد مكتب الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية بمصرع 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين في أراضي الجمهورية جراء قصف أوكراني خلال اليوم الماضي وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "تلغرام": "خلال الساعات الـ24 الأخيرة أي من الساعة 08:00 صباح أمس الاثنين وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الثلاثاء أسفر القصف الأوكراني على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح".