أقر مجلس الشيوخ الأمريكى، تعيين مايكل بار مرشح الرئيس جو بايدن لشغل منصب نائب رئيس الاحتياطى الفدرالى، وهو منصب رقابى أساسى للسياسة المالية للبلاد.