وزير الخارجية المصري يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين

شدد وزير خارجية مصر سامح شكري في مكالمة مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين و"خلق أفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك".