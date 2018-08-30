المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة تحمّل قيادات جيش نظام الاسد مسؤولية الاعتداءات على المدنيين

ناشدت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة السفيرة كارين بيرس اليوم, روسيا في جلسة لبحث الوضع الإنساني في سوريا، بأن تستغل نفوذها لإقناع سلطات نظام الاسد بالا تعتدي على شعبها، والا تستخدم الأسلحة الكيميائية المحظورة.
وأوضحت بيرس في بيان بثته الخارجية البريطانية أن هناك 3 ملايين مدني معرضين للخطر في إدلب، بينما النظام السوري يصعّد عملياته العسكرية ضدهم، مضيفة أن المملكة المتحدة تحمّل قيادات الجيش المسؤولية عن الاعتداءات على المدنيين.
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورا جديدة لعارضة الأزياء الأميركية، هايلي بالدوين، برفقة خطيبها مغنّي البوب الكندي جاستن بيبر، أثناء تجولهما في أحد شوارع مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مساء الثلاثاء، متوجهين إلى أحد المطاعم لتناول العشاء. وظهر المغني الشهير البالغ من العمر 24 عاما، بإطلالة أنيقة، إلى جانب حبيبته الملتفة ذراعه حولها، واختارت هايلي بلوزة أنيقة بيضاء اللون وقميصا طويلا بنقشة الفهد يكاد يصل إلى الكاحل، ونسقتهما مع بنطلون جينز الذي أضافت له حزاما باللون الأسود، وأكملت إطلالتها بعدد قليل من القلائد الذهبية وزوج من الأقراط الدائرية، كما انتعلت زوجا من الشباشب المريحة وصففت شعرها الأشقر وربطته للوراء في كعكة صغيرة، كما أضافت المكياج الناعم والطبيعي، أما جاستين فظهر مرتديا ملابس كاجوال غير رسمية، إذ اختار بنطلونا من القماش مخملي اللون والذي زين بشريط رفيع من نقشة الفهد، بالإضافة إلى تي
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