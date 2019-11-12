الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
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الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلي
غزة - العرب اليوم

الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل
 

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الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل الجيش الإسرائيلي يؤكد إطلاق نحو 50 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل



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