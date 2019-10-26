أجواء هادئة ببغداد ولا وجود لقطع الطرق باستثناء القريبة من التحرير والخضراء

أفادت مصادر السبت، أن بغداد تشهد أجواء هادئة. فيما أشار مصدر أمني لعدم وجود لقطع الطرق باستثناء القريبة من التحرير والخضراء، وقال المراسل، إنه “بخصوص الوضع العام في العاصمة بغداد، فأن الحركة شبه طبيعية في بغداد وأجواء آمنة وحذرة”.

وبين، أن “ساحة التحرير وسط العاصمة تشهد وجود عدد من المتظاهرين في مسعى لبدء الاحتجاجات الشعبية، ولايزال عدد من المحتجين في الساحة لغاية الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما وصل آخرون بعد طلوع الشمس”.

من جانبه، قال مصدر أمني، إن “جميع الطرق مفتوحة ولا وجود لأي قطع للشوارع باستثناء القريبة من المنطقة الخضراء وساحة التحرير”.