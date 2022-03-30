الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودعات كبيرة للوقود في غرب أوكرانيا استخدمت للأغراض العسكرية

أعلنت الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها دمرت مستودعات وقود كبيرة في مقاطعة خميلنيتسكي بغرب أوكرانيا، كانت تستخدم لتوفير الوقود للمركبات المدرعة للقوات الأوكرانية في دونباس.