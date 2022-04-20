جماعة الحوثي تخرق الهدنة وتشن هجومًا على مواقع الجيش في مأرب

مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، إن جماعة الحوثي شنت هجوما مدفعيا واسعا على مواقع قوات الجيش الوطني جنوبي محافظة مأرب الواقعة غربي اليمن. ونقلت قناة "اليمن" الإخبارية عن المصادر القول: إن قوات الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل تخوض معارك عنيفة مع الجماعة الحوثيّة بعد خرقها للهدنة الأممية بصورة مفاجئة. يذكر أنه جرى التوصل لهدنة تمتد لشهرين تم التوصل إليها بين أطراف النزاع اليمنية برعاية أممية بداية من أول أيام شهر رمضان المبارك.