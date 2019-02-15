مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يتوعد حلفاء مادورو
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مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يتوعد حلفاء مادورو

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العرب اليوم - مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يتوعد حلفاء مادورو

مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون
واشنطن - العرب اليوم

هدد مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون مجددا الجهات التي لم تعترف بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيسا للبلاد.

وكتب بولتون عبر تويتر أمس الخميس: "سيبقى الذين يتآمرون مع (الرئيس الفنزويلي نيكولاس) مادورو لتدمير المؤسسات الديمقراطية في فنزويلا يواجهون تبعات ممارساتهم"، في إشارة على ما يبدو إلى العقوبات التي سبق أن فرضتها واشنطن على قيادة فنزويلا وهددت بفرضها على دول أخرى إذا أيدت مادورو.ومنذ بداية الأزمة الفنزويلية الأخيرة الشهر الماضي، تشجع واشنطن المعارضة الفنزويلية على التصعيد ضد حكومة مادورو بهدف الإطاحة بها، وترفض أي مساع تبذلها بعض دول أميركا اللاتينية وروسيا لإيجاد حل للأزمة الفنزويلية عبر حوار وطني شامل.

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مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يتوعد حلفاء مادورو مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يتوعد حلفاء مادورو



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مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يتوعد حلفاء مادورو مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي يتوعد حلفاء مادورو



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