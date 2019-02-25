قوات الاحتلال تعتقل شابًا فلسطينيًا من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، شابًا فلسطينيًا من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم ، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب إيهاب عبد الله يوسف طقاطقة ، بعد تفتيش منزل ذويه.