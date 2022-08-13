وفاة 9 أشخاص وإصابة 18 في حادث سير مروع في مصر

شهدت محافظة المنيا المصرية حادثا مروعا لسيارتي ميكروباص، أسفر عن مصرع 9 مواطنين وإصابة 18 آخرين وإثر تلقيها إخطارا من غرفة عمليات النجدة بتصادم سيارتين ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي، انتقلت الأجهزة الأمنية المصرية إلى الموقع، وجرى الدفع بعدد من سيارات الاسعاف، لنقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات العامة، في حين تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجرى إزالة آثار الحادث.