رئيس الحكومة اللبنانية يستقبل وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي



استقبل الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيروت اليوم وفداً من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السناتورة ناتالي غوليه.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.