قتلى وجرحى باصطدام قطارين في كرواتيا
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قتلى وجرحى باصطدام قطارين في كرواتيا

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العرب اليوم - قتلى وجرحى باصطدام قطارين في كرواتيا

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زغرب - العرب اليوم

 اصطدم قطار ركاب وقطار شحن بوسط كرواتيا مساء أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين، حسبما ذكرت السلطات وفي بيان لها، أوضحت الشرطة أن التصادم وقع حوالي الساعة 9:30 مساء، بالقرب من بلدة نوفسكا القريبة من حدود كرواتيا مع البوسنة.

من جهته، قال رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، الذي هرع إلى مكان الحادث مع مسؤولين حكوميين آخرين: "كان التأثير هائلا"، مؤكدا أنه تم العثور على جثث 3 أشخاص في موقع الحادث، وأن الجرحى نقلوا إلى المستشفى، وبعضهم مصاب بجروح خطيرة، لكن أحدا منهم ليس في حالة خطرة على الحياة ولم يتضح على الفور سبب الاصطدام وأشار بلينكوفيتش إلى أن قطار الركاب كان محليا ينقل 13 راكبا بينما كان السائق فقط في قطار الشحن. موضحا أن من بين الجرحى مواطنين أجانب.

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قتلى وجرحى باصطدام قطارين في كرواتيا قتلى وجرحى باصطدام قطارين في كرواتيا



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