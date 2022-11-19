أوكرانيا تعلن مقتل 26 جنديا روسيا وتدمير دبابتين على ضفة نهر دنيبرو خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلنت قيادة العمليات العسكرية الجنوبية الأوكرانية اليوم السبت، مقتل 26 جنديا روسيا وتدمير دبابتين على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وذكرت القيادة العسكرية، أن وحدات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تمكنت خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ 33 عملية إطلاق نار في الجنوب، مما أدى إلى مقتل 26 جنديا روسيا ودبابتين.. حسبما أوردت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.