القوات المسلحة الروسية تقصف 6 مواقع قيادة و123 موقع تمركز أفراد ومعدات عسكرية أوكرانية

أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الجوية 6 مواقع قيادة و11 موقع تمركز للسرايا وأربعة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية وذخيرة القوات المسلحة الأوكرانية.جاء ذلك في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية للمتحدث الرسمي للوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، حيث أكد على إصابة تلك الأهداف في قرى "زابوروجيه" و"باراسكوفييفكا" و"كونستانتينوفكا" و"نوفوميخايلوفكا" التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كذلك فقد دمر الطيران العملياتي والتكتيكي 32 نقطة تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة للجيش الأوكراني.