الجيش الأوكراني يؤكد أن صاروخ روسي يستهدف مدينة أوديسا

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن صاروخًا روسيًا استهدف مدينة أوديسا، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

بدأت روسيا، عملية عسكرية جديدة في إقليم دونباس على الحدود الروسية الأوكرانية، واستهدفت البنية التحتية العسكرية والدفاع الجوي والقوات الجوية لأوكرانيا بـ "أسلحة عالية الدقة".

وقال حرس الحدود الأوكراني، إن الحدود الأوكرانية تعرضت لهجوم روسي من روسيا وروسيا البيضاء وشبه جزيرة القرم.