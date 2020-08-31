البحرين تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي
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البحرين تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي

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العرب اليوم - البحرين تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي

مملكة البحرين
المنامة - العرب اليوم

تدين وزارة خارجية مملكة البحرين وتستنكر بشدة محاولة ميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران استهداف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، من خلال طائرات مفخخة بدون طيار، في عمل ارهابي جبان يستهدف حياة المدنيين الآمنين وتدمير المنشآت المدنية، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني

وإذ تشيد الوزارة بكفاءة وجاهزية قوات التحالف التي اعترضت الطائرة ودمرتها، فهي تجدد موقف مملكة البحرين الراسخ والداعم دائمًا لجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة للتصدي لكل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها وتهديد حياة المدنيين من مواطنين ومقيمين فيها، ووقوفها التام معها فيما تتخذه من إجراءات رادعة للتصدي لهذه الأعمال العدوانية الإرهابية بشتى صورها وأشكالها.

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البحرين تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي البحرين تدين بشدة استهداف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران لمطار أبها الدولي



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