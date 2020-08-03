وزير الخارجية اللبناني يقدم استقالته إلى رئيس الحكومة

ذكرت مصادر إعلامية أن وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي وصل صباح اليوم الاثنين إلى السراي الحكومية للقاء رئيس الحكومة حسان دياب، وذلك بعد أن أعلن عزمه تقديم استقالته اليوم وفي وقت سابق هذا الصباح أعلن حتّي في تصريحات صحفية أنه سيقدم اليوم استقالته اعتراضا على "الأداء الحكومي في عدد من الملفات" وكانت وسائل إعلام كشفت عن نية الوزير تقديم استقالته الاثنين بسبب "عدم تقدم الحكومة في عملها" و"الهروب من الواقع".

وذكرت "النشرة" اللبنانية نقلا عن مصادر مطلعة، أن نية حتّي تقديم استقالته تأتي لعدة أسباب أهمها الخلاف بينه وبين حسان دياب، على خلفية الموقف الذي أطلقه حتي عن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، كذلك بسبب شعور وزير الخارجية بأن دوره غير موجود، وأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم يقوم بالدور الذي يفترض أن يقوم به هو كوزير للخارجية، مثل زيارة الكويت مثلا بتكليف من رئيس الجمهورية ميشال عون.