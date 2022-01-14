الخارجية الروسية تستقبل أول لقاء بين وفدي تركيا وأرمينيا حول تطبيع العلاقات

وصل وفدا أرمينيا وتركيا إلى دار الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية في موسكو، حيث يعقدان اليوم الجمعة أول اجتماع للممثلين الخاصين للبلدين بشأن تطبيع العلاقات الثنائية.