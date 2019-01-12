سفن حربية أميركية وقوات من المارينز باتجاه سورية للمساعدة في سحب القوات

أرسلت الولايات المتحدة قوات برية ومجموعة من السفن الحربية باتجاه سوريا للمساعدة في سحب قواتها من هناك، بحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت" نقلا عن مصادر.

ار تي روسي