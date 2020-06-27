وسائل إعلام مصرية تعلن عن إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات
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وسائل إعلام مصرية تعلن عن إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات

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العرب اليوم - وسائل إعلام مصرية تعلن عن إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات

إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات- صورة تعبيرية
القاهرة - العرب اليوم

 أفادت وسائل إعلام مصرية، السبت، بأنه تم إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات.وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة المصرية، كشفت أن مسؤولية "هجوم الواحات" تتحملها مجموعة تنتمي إلى "داعش" يترأسها عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، الذي تدرب وعمل تحت قيادة المصري المتوفي عماد الدين أحمد، وشارك المسماري في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وأثبت التحقيق أن المتهم المسماري، تلقى تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية، وتعلم خلال ذلك، كيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وتسلل إلى مصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدا لتنفيذ سلسلة من العمليات الإجرامية تجاه دور العبادة المسيحية، وبعض المنشآت الحيوية.

ووجهت النيابة المصرية، إلى "الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات، وحيازة واستخدام الأسلحة النارية المتفجرات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، وإلى جماعة غير مشروعة هدفها، الاعتداء على أفراد الجيش المصري والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر".وقع حادث الواحات، يوم 20 أكتوبر 2017 بمنطقة صحراوية، عند الكيلو 135 طريق الواحات البحرية.

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وسائل إعلام مصرية تعلن عن إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات وسائل إعلام مصرية تعلن عن إعدام عبد الرحيم المسماري المتورط في حادث الواحات



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