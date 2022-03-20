مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء حادث إطلاق النار في معرض للسيارات بمدينة أمريكية

أفادت قناة "KARK-TV" نقلا عن الشرطة والسلطات المحلية بمقتل شخص واحد على الأقل جراء حادث إطلاق النار في معرض السيارات بمدينة دوماس بولاية أركانزاس.وأعلنت وسائل إعلام أمريكية سابقا عن إصابة 10 أشخاص في الحادث الذي وقع أمس السبت في معرض السيارات السنوي بمدينة دوماس.من جهتهم قال شهود عيان إن الحادث أسفر عن وقوع ضحايا.