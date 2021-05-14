طيران الإحتلال الإسرائيلي إستهدف آلية معدة للتهريب في لبنان

أفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف آلية معدة للتهريب في منطقة الجنطلية داخل الاراضي السورية المحادية لمنطقة الهرمل في شمال لبنان واقتصرت الأضرار على الماديات.