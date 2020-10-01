جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا تعلن إسقاط مروحية أذرية وتحطمها في إيران

أعلن عسكريو جمهورية قره باغ، المعلنة من جانب واحد، عن إسقاط دفاعاتهم الجوية مروحية حربية تابعة لجيش أذربيجان وتحطمها في الأراضي الإيرانية المجاورة.وذكرت وزارة الدفاع في الجمهورية المعلنة ذاتيا ولم تعترف بها أي دولة، في بيان لها أن الحادث وقع اليوم الخميس في القطاع الجنوبي من خط التماس مع القوات الأذرية.ولفتت الوزارة إلى أن تحطم المروحية المنكوبة في أراضي إيران لم يكن حادثا متعمدا، مضيفة أن مثل هذه الحوادث "لا مفر منها" لكون الأعمال القتالية في قره باغ تجري على مقربة مباشرة من حدود الجمهورية الإسلامية.ولم تعلق أذربيجان بعد على هذا الإعلان.