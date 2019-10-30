السجن 15 عاما لإسرائيلي اغتصب ابنة صديقته طيلة 4 سنوات
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السجن 15 عاما لإسرائيلي اغتصب ابنة صديقته طيلة 4 سنوات

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العرب اليوم - السجن 15 عاما لإسرائيلي اغتصب ابنة صديقته طيلة 4 سنوات

إسرائيلي اغتصب ابنة صديقته طيلة 4 سنوات
غزة - العرب اليوم

حكمت المحكمة المركزية في القدس أمس الثلاثاء بالسجن 15 عاما على إسرائيلي مارس اغتصاب ابنة صديقته القاصر والاعتداء عليها جنسيا طوال 4 سنوات، وفرضت المحكمة على الجاني غرامة وتعويضات للمجنى عليها بقيمة 250 ألف شيكل (71,000 دولار)، ويبلغ المدان 50 عاما، وهو كان على علاقة بوالدة الضحية بين العامين 2013-2018 وفي مرحلة معينة انتقل للعيش مع الاثنتين.

اعتداءات المدان الجنسية بدأت عندما بلغت المجني عليها 14 عاما واستمرت حتى دخولها الـ18 عاما، وتبين في التحقيق أنه مارس اغتصابها عدة مرات في الشهر طيلة عامين، وقال القضاة إن الحكم "يعكس خطورة أفعال المتهم… المحكمة اعترفت بالأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدعية" من جراء اغتصابها والاعتداء عليها جنسيا دوريا على مدار 4 أعوام.

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السجن 15 عاما لإسرائيلي اغتصب ابنة صديقته طيلة 4 سنوات السجن 15 عاما لإسرائيلي اغتصب ابنة صديقته طيلة 4 سنوات



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