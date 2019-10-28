الأمن التركي أوقف 20 أجنبيا في أنقرة بتهمة ارتباطهم بداعش

أفادت مصادر صحافيه اليوم الاثنين بتوقيف جهاز مكافحة الإرهاب في العاصمة التركية أنقرة 20 أجنبيا للاشتباه بصلتهم بتنظيم "داعش" الإرهابي.

إلى ذلك، أفادت الوكالة بتوقيف 12 عراقيا في ولاية صامصون التركية للاشتباه بصلتهم بداعش.