أوكرانيا تُعلن قصف جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبًا
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أوكرانيا تُعلن قصف جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبًا

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العرب اليوم - أوكرانيا تُعلن قصف جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبًا

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كييف - العرب اليوم

  قال الجيش الأوكراني إن مدفعيته أصابت مستودع ذخيرة روسيا بالقرب من جسر رئيسي في الجنوب، مضيفا أنه يملك الآن القدرة على قصف جميع خطوط الإمداد الروسية تقريبا في هذه المنطقة.وأضاف الجيش - حسبما افادت قناة (الحرة) الامريكية - أن الهجوم أسفر عن مقتل 11 جنديا روسيا في المستودع بقرية فيسيله، التي تبعد نحو 130 كيلومترا عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا.  وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة العسكرية الجنوبية لأوكرانيا إن جميع طرق الإمداد الروسية في الجنوب تقريبا تحت "سيطرة النيران" وهو ما يعني أن أوكرانيا قادرة على ضربها بأسلحة بعيدة المدى متى ما أرادت ذلك.

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أوكرانيا تُعلن قصف جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبًا أوكرانيا تُعلن قصف جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبًا



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