مقتل ضابط رفيع المستوى في الجيش اليمني بمعارك مأرب مع الحوثيين

أفاد مراسلنا بمقتل رئيس هيئة العمليات الحربية في الجيش اليمني، اللواء الركن ناصر الذيباني، خلال المعارك الدائرة بجنوب مدينة مأرب بين الجيش اليمني وقوات جماعة "أنصار الله" الحوثية وفي الآونة الأخيرة، جرى تصعيد القتال في مختلف جبهات النزاع اليمني، منها محافظة مأرب الاستراتيجية وسط البلاد ومحافظة الحديدة الساحلية في غربها ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014 وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.