احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

قال مصدران أمنيان ودبلوماسي من غرب أفريقيا اليوم الاثنين إن جنودا متمردين احتجزوا رئيس بوركينا فاسو روك كابوري في معسكر للجيش بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد في العاصمة واجادوجو وكانت حكومة البلد الأفريقي قد نفت أمس وقوع انقلاب، لكنها أكدت إطلاق نار في بعض مواقع الجيش وأعلنت السلطات في بوركينا فاسو مساء الأحد حالة الطوارئ وفرضت حظرا للتجوال إلى أجل غير مسمى.