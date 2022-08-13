انفجار في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل
آخر تحديث GMT11:01:52
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

انفجار في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل

العرب اليوم -

العرب اليوم - انفجار في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل

عاجل
كابل - العرب اليوم

 أفادت وكالة "كابل نيوز" بوقوع انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي غربي العاصمة الأفغانية كابل.  وبإن "الانفجار وقع عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي.  كما تمت الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الضحايا حتى الآن.

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

انفجار في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل انفجار في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل



أخبار ذات صلة

GMT 08:16 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

11 قتيلاً بإطلاق نار في الجبل الأسود
العرب اليوم - 11 قتيلاً بإطلاق نار في الجبل الأسود

GMT 08:14 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

وفاة 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء في مصر
العرب اليوم - وفاة 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء في مصر

GMT 08:11 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي
العرب اليوم - مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

GMT 08:09 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

وفاة 9 أشخاص وإصابة 18 في حادث سير مروع في مصر
العرب اليوم - وفاة 9 أشخاص وإصابة 18 في حادث سير مروع في مصر

GMT 08:04 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

أوكرانيا تُعلن قصف جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبًا
العرب اليوم - أوكرانيا تُعلن قصف جميع خطوط الإمداد الروسية جنوبًا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 07:22 2022 الخميس ,11 آب / أغسطس

تنسيق الأزياء الكاجوال من وحي جينيفر لوبيز
العرب اليوم - تنسيق الأزياء الكاجوال من وحي جينيفر لوبيز

GMT 12:38 2022 الإثنين ,08 آب / أغسطس

أجمل قرى جبال الألب لمُحبي الطبيعة الخلابة
العرب اليوم - أجمل قرى جبال الألب لمُحبي الطبيعة الخلابة

GMT 04:45 2022 الجمعة ,12 آب / أغسطس

4 نصائح لديكورات وتصاميم داخلية بسيطة
العرب اليوم - 4 نصائح لديكورات وتصاميم داخلية بسيطة

GMT 11:31 2022 الجمعة ,12 آب / أغسطس

الصدر يدعو "الإطار التنسيقي" للحفاظ على سلمية التظاهرات
العرب اليوم - الصدر يدعو "الإطار التنسيقي" للحفاظ على سلمية التظاهرات

GMT 08:47 2022 السبت ,13 آب / أغسطس

عناصر طالبان يعتدون على فريق قناة العربية في كابل
العرب اليوم - عناصر طالبان يعتدون على فريق قناة العربية في كابل

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 01:51 2022 الجمعة ,29 تموز / يوليو

الأسبرين يقدم نتائج واعدة في الوقاية من سرطان يصيب أكثر النساء عرضة للخطر
العرب اليوم - الأسبرين يقدم نتائج واعدة في الوقاية من سرطان يصيب أكثر النساء عرضة للخطر

GMT 05:57 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج العذراء 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 04:09 2022 الخميس ,28 تموز / يوليو

دراسة تحدد مؤشرًا قويًا لمرض الزهايمر يسبق فقدان الذاكرة
العرب اليوم - دراسة تحدد مؤشرًا قويًا لمرض الزهايمر يسبق فقدان الذاكرة

GMT 07:56 2022 الأحد ,24 تموز / يوليو

ارتفاع ضغط الدم يُضاعف من خطر الإصابة بفيروس كورونا
العرب اليوم - ارتفاع ضغط الدم يُضاعف من خطر الإصابة بفيروس كورونا

GMT 10:14 2018 الجمعة ,06 إبريل / نيسان

طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا
العرب اليوم - طفل يغتصب فتاة صغيرة في أحد الحقول في آيرلندا

GMT 18:20 2018 الأربعاء ,21 آذار/ مارس

تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي
العرب اليوم - تعرّف على وصايا النبي للتخلص من السحر بشكل نهائي

GMT 02:51 2017 الأحد ,12 تشرين الثاني / نوفمبر

الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين
العرب اليوم - الجنس في عمر الأربعين أفضل منه في عمر العشرين

GMT 14:55 2020 الجمعة ,01 أيار / مايو

يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها
العرب اليوم - يحذرك من ارتكاب الأخطاء فقد تندم عليها فور حصولها

GMT 08:13 2022 الخميس ,28 تموز / يوليو

تطوير قناع للشفاء من تداعيات فيروس كورونا
العرب اليوم - تطوير قناع للشفاء من تداعيات فيروس كورونا

GMT 18:28 2021 الأحد ,22 آب / أغسطس

رنج روفر فيلار 2022 بإصدار "أوريك" الخاص والجديد مع العديد من التحديثات التقنية
العرب اليوم - رنج روفر فيلار 2022 بإصدار "أوريك" الخاص والجديد مع العديد من التحديثات التقنية

GMT 04:04 2019 الثلاثاء ,01 كانون الثاني / يناير

الفرنسية تيلان بلوندو تُتوج بلقب أجمل فتاة في العالم لعام 2018
العرب اليوم - الفرنسية تيلان بلوندو تُتوج بلقب أجمل فتاة في العالم لعام 2018

GMT 06:52 2018 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

أسطورة التلفزيون تترك الأضواء وتقوم بإنقاذ الحيوانات
العرب اليوم - أسطورة التلفزيون تترك الأضواء وتقوم بإنقاذ الحيوانات

GMT 17:39 2019 السبت ,12 كانون الثاني / يناير

أسعار الخضراوات تحدد مصير التضخم في مصر
العرب اليوم - أسعار الخضراوات تحدد مصير التضخم في مصر

GMT 22:01 2018 الإثنين ,17 كانون الأول / ديسمبر

استمتعي بعلاقة حميمية مميزة مع زوجك بعد الرقص الشرقي
العرب اليوم - استمتعي بعلاقة حميمية مميزة مع زوجك بعد الرقص الشرقي

GMT 09:02 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

نجاح عملية جراحية هي الأولى من نوعها في فلسطين
العرب اليوم - نجاح عملية جراحية هي الأولى من نوعها في فلسطين
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab