انفجار في مدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية في كابل

أفادت وكالة "كابل نيوز" بوقوع انفجار بمدخل مقر حكومي لاستخراج بطاقات الهوية الإلكترونية بمنطقة دشت برجي غربي العاصمة الأفغانية كابل. وبإن "الانفجار وقع عند الساعة الـ10:40 من صباح يوم السبت بالتوقيت المحلي. كما تمت الإشارة إلى أنه لا توجد معلومات دقيقة عن الضحايا حتى الآن.