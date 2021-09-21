أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن "اعتقال جميع المشاركين في المحاولة الانقلابية وبدء التحقيق معهم"وقال الجيش السوداني، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن القوات المسلحة أحبطت محاولة انقلابية "وأن الأوضاع تحت السيطرة تماما".

وأشارت الوكالة إلى أن "السلطات الأمنية والعسكرية أفشل فجر اليوم الثلاثاء محاولة انقلابية، وتمت السيطرة التامة على المحاولة واعتقال جميع المتورطين"، لافتة إلى أنه "يجري الآن التحقيق معهم".